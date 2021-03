Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In leerstehende Villa eingebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Nicht zum ersten Mal verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Gebäude in der Eisenberger Walther-Rathenau-Straße. Durch Aufhebeln der Eingangstür gelangten der oder die Täter in das Objekt und richteten dadurch Sachschaden an. Ob etwas entwendet wurde, werden die eingeleiteten Ermittlungen zeigen.

