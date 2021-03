Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu viel fürs Fahrrad

Jena (ots)

Halb eins am Mittwochmorgen fiel den Beamten ein Radfahrer in der Thomas-Mann-Straße auf. Die recht auffällige Fahrweise verriet hierbei den 16-jährigen Radler. Eine anschließende Alkoholkontrolle erbrachte einen stolzen Wert von 1,73 Promille. Der daraus resultierenden Fahrt ins Klinikum zur fälligen Blutentnahme widersetzte sich der Jugendliche derart, dass dieser mit Handschellen gefesselt werden musste. Seinen Unmut über die polizeiliche Aktion tat er fortwährend mit beleidigenden Äußerungen den Beamten gegenüber kund. Im Anschluss an die polizeiliche Maßnahme wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwarten nunmehr mehrere Anzeigen.

