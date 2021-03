Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken auf dem Roller

Jena (ots)

Gegen halb eins am Mittwoch kontrollierten Beamte der Jenaer Polizei einen Elektrorollerfahrer in der Lutherstraße. Auffällig war anschließend, dass der 18-Jährige eine Bemalung im Gesicht hatte. Ob diese von einer Feierlichkeit herrührte, konnte aufgrund der Alkoholisierung von 1,19 Promille nur erahnt werden. Klar war jedoch die fällige Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, welche im Anschluss an die Blutentnahme gefertigt wurde

