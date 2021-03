Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nächtliches Bad

Jena (ots)

Recht Umweltbewusst war gestern Abend ein 18-Jähriger in Jena unterwegs, sollte man meinen. Die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife zog er trotz dessen auf sich, da er mit einem gemieteten Elektroroller über die Grünanlagen des Paradiesparks fuhr. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, flüchtete dieser und war kurz davor in die Saale zu springen. Dieses Unterfangen konnte jedoch vorerst verhindert werden. Da bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt wurde, sollte ein Atemalkoholtest durchgeführt werden. Anscheinend ahnte der 18-Jährige nichts Gutes, sodass er erneut einen Fluchtversuch unternahm. Jetzt gelang ihm der Sprung ins kalte nass. Er schwamm durch die Saale. Auf der anderen Uferseite warteten aber ebenso Beamte. Die anschließende Kontrolle erbrachte auch die Motivation des Flüchtigen - nicht nur dass er alkoholisiert war, der Test ergab einen Wert von 0,69 Promille, auch ein Drogentest verlief auch positiv. Hinzu kam, dass er zwar im Besitz eines Führerscheins, jedoch noch in der Probezeit war. Nun erwartet ihn eine Anzeige und seine Fahrerlaubnis ist auch erstmal wieder weg.

