Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 31.03.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 30.03.2021 gegen 09:50 Uhr parkte der Fahrer eines Transporters sein Fahrzeug in der Belvederer Allee auf dem Gehweg um Baumschnitt aufzuladen. Die Warnblinkanlage war eingeschaltet. Ein Radfahrer, welcher ebenfalls den Fussweg befuhr, wollte zwischen dem Transporter und einem Poller hindurchfahren, streifte zunächst die Beifahrertür und stürzte in der weiteren Folge. Nach dem Unfall verliess der Radler die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Transporter entstand Sachschaden.

Wildunfall

Am 30.03.2021 gegen 20:35 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Landstraße aus Kleinobringen kommend in Richtung Großobringen. Auf halber Strecke hoppelte ein Hase über die Fahrbahn und es kam zur Kollision, welche für den Hasen tödlich endete. Am Pkw entstand Sachschaden.

Trunkenheit

Am 30.03.2021 gegen 14:10 Uhr erhielt die Weimarer Polizei die Information,dass sich ein alkoholisierter Pkw-Fahrer auf den Weg ins Kaufland in der Humboldtstraße gemacht hätte. Wieder zu Hause angekommen, erhielt er Besuch von der Polizei. Ein vor Ort durch-geführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,37 Promille. Es folgte die Sicherstellung seines Führerscheines und eine Blutent-nahme im Klinikum

Trunkenheit

Gegen 20:55 Uhr wurde auf dem Markt ein Radfahrer einer Kontrolle unterzogen. Auch hier führte ein Atemalkoholtest zu einem Ergebnis von 1,82 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durch-geführt.

Betrug

Am 30.03.2021 gegen 12:30 Uhr informierte ein Bürger die Polizei Weimar,dass an seiner Haustür in der Bodelschwinghstraße eine männliche Person um Spenden im Auftrag einer Hilfsorganisation für behinderte Menschen gebeten hatte. Nachdem ihm die Ehefrau 10 Euro übergab, meinte der vermeintliche Spendensammler, dass dies zu wenig wäre und es sollte schon ein Betrag zwischen 20 und 40 Euro sein. Die Frau gab ihm weitere 10 Euro und verlangte einen Ausweis. Daraufhin entfernte sich der Mann schnellen Fußes in Richtung Jenaer Straße.

Ein weiterer Spendensammler trat gegen gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Damaschkestraße auf. Hier wurde eine Dame um eine Spende für Hörgeschädigte gebeten. Die Frau wollte 10 Euro spenden, hatte aber nur einen 50 Euro-Schein. Der Mann gab ihr zu verstehen, dass er das Geld im Markt wechseln würde, nahm den 50 Euro-Schein und verschwand.

In beiden Fällen handelte es sich um männliche, südländisch aussehende Personen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren.

