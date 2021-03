Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddiebe erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war Montagnachmittag eine Streifenwagenbesatzung in Hermsdorf. Sozusagen auf frischer Tat ertappten die Beamten zwei männliche Personen, als diese sich gerade an Fahrrädern auf dem Bahnhofsvorplatz zu schaffen machten. Den mitgeführten Bolzenschneider stellten die Beamten sicher. Darüber hinaus war das bügelschloss, welches ein Fahrrad der Marke Cube sicherte, bereits beschädigt. Gegen die beiden bereits polizeilich bekannten Männer (32 und 23 Jahre) wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

