Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen 3

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Montagvormittag stellte in Zeuge in Eisenberg in der Klosterlausnitzer Straße einen Pkw Toyota mit einer defekten Heckscheibe fest. Die eingesetzten Beamten holten den Halter mit vor Ort. Hier bestätigte sich die Information. Unbekannte beschädigten mittels eines Steines von Sonntag zu Montag die Heckscheibe des Fahrzeuges.

