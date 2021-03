Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 30.03.2021

Weimar (ots)

Wildunfälle

Am 29.03.2021 gegen 06:40 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Landstraße aus Richtung Blankenhain kommend iin Richtung Tannroda,als plötzlich ein Damwild die Straße überquerte. Der Fahrer konnte eine Kollision nicht verhindern. Das Tier wurde getötet, am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Gegen 06:42 meldet der Fahrer eines Transporters einen Zusammenstoß mit einem Reh auf der Umgehungsstraße zwischen Kreisverkehr und Ettersburger Straße. Auch hier überlebte das Tier die Kollision nicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Auf der B 87, zwischen Tannroda und München kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Wildunfall. Ca. 70 Meter vor dem Ortseingang Tannroda über-querten 3 Rehe die Fahrbahn. Eines der Tiere kollidierte mit einem Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Berauscht

Am 29.03.2021 gegen 08:35 Uhr wurde in der Buttelstedter Straße der Fahrer eines Transporters einer Verkehrskontrolle unterzogen.Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum durchgeführt.

Brandstiftung, Sachbeschädigung und Grafitti

Am Morgen des 30.03.2021 wurden im Stadtgebiet von Weimar durch unbekannte Täter mehrere Abfalltonnen in Brand gesetzt.Gegen 00:25 in der Döllstedtstraße. Hier wurden eine Bio-, eine Papier- sowie eine Restmülltonne angezündet, welche vollständig zerstört wurden.Zeugen sahen zum Zeitpunkt des Brandausbruchs mehrere Personen auf Fahrrädern in Tatortnähe.

Um 00:50 Uhr meldete die Feuerwehr den Brand von Mülltonnen im Bereich Schillerstraße, Wielandstraße, Kaufstraße, Herderplatz sowie am Theaterplatz. Hier wurden auch mehrere Blumen- / Pflanzkübel beschädigt und die Bepflanzug herausgerissen.

Im Bereich Friedrich-Ebert-Straße / Brennerstraße wurden insgesamt 5 Mülltonnen und 2 große Abfallcontainer durch Feuer zerstört.

Gegen 03:10 Uhr brannte eine Papiertonne in der Rosmariengasse. Zeitgleich wurden weitere brennende Tonnen in der Freiligrathstraße, Brunnenstraße und am Untergraben festgestellt.

Am Eisfeld wurde durch den Brand von 3 Containern die Fassade eines Wohnhauses verrußt.

Gegen 05:50 Uhr branne eine "Gelbe Tonne" in der Rießnerstraße,gegenüber einer Tankstelle. Diese Tonne wurde vollständig zerstört,eine weitere durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt.

Hinweise zu dem oder den Tätern liegen derzeit noch nicht vor. Die Gesamtschadenshöhe wird noch ermittelt.

Desweiteren wurden am 29.03.2021 im Bereich Schillerstraße, Wielandstraße und Theaterplatz mehrere Grafitti festgestellt. Diese waren teils mit Sprühfarbe, teils mit Kreide aufgebracht.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Weimar sucht Zeugen, welche Hiinweise zu einem Verkehrsunfall am 22.03.2021 gegen 15:15 Uhr in der Rollgasse geben können. Hier wurde eine ältere Dame von einem Pkw angefahren. Die Fahrerin stieg kurz aus, entfernte sich aber im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.Sachdienliche Hinweise bitte tel. an die PI Weimar, Tel. (03643) 882-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell