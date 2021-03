Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht!

Jena (ots)

Am 07. Januar 2021, einem Donnerstag, gegen 06:30 Uhr, schlug eine unbekannte männliche Person auf Höhe der Bushaltestellen im Teichgraben auf eine 43-jährige Frau ein, weil diese dem Mann ausversehen in die Hacken getreten war (wir berichteten am 08. Januar). Beschreibung des Täters:

ca. 1,65 m - 1,75 m groß trug eine dunkle Mütze, einen dunklen Pullover, schwarze Turnschuhe mit heller Sohle und helle Jeans dunkle Mund-Nasen-Bedeckung mit weißen Bügeln sportlich schlanke Statur mit schmalem Gesicht.

Im Anschluss entfernte dieser sich zu Fuß in Richtung Holzmarkt.

Die Polizei sucht nun Zeugen zum angegebenen Sachverhalt.

Wer kann Hinweise zum Täter oder der Tathandlung geben?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter: 03641- 81 0 oder per Mail an ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.

