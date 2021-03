Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ausfahrt mit Folgen

Jena/Saale-Holzland-Kreis (ots)

Vermutlich via soziale Medien verabredeten sich am Sonntag über 100 Biker in Jena. Zumeist mit Kleinkrafträdern unterwegs trafen diese sich zuerst in einem Gewerbegebiet in Jena Lobeda. Von da aus begaben sie sich in die Ortslage Maua. Da der Verdacht bestand, dass die aktuell gültige Verordnungslage nicht eingehalten wurde, erfolgte die Kontrolle der Teilnehmer. Hierbei konnte ein Kleinkraftrad mit falsch angebrachten Kennzeichen festgestellt werden. Da dieses darüber hinaus augenscheinlich manipuliert war, erfolgten die Sicherstellung des Fahrzeuges sowie die Anzeigenfertigung gegen den Halter.

