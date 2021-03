Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kinderfahrrad entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag informierten Zeugen die Polizei, da eine männliche Person verdächtig um den Sportplatz in Oelknitz umherlief. Hierbei schaute die Person unter anderem in die Mülleimer. Danach erblickte dieser ein Kinderfahrrad und nahm dies an sich. Die eingesetzten Beamten konnten den 43-Jährigen sodann stellen und das Rad seiner Eigentümerin wieder übergeben werden .Den Fahrraddieb erwartet nun eine Anzeige.

