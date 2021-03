Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stromverteilerkasten demoliert

Jena (ots)

Unbekannte beschädigten bereits am Samstagabend einen Stromverteilerkasten in Schützenhofstraße Ecke Friedensstraße. Die Mitteilung erging durch einen Zeugen am Sonntagvormittag. Vermutlich durch Tritte wurde dieser beschädigt. Ein weiterer Zeuge sah am Samstag, gegen 20:00 Uhr, drei Personen, welche als Täter in Betracht kommen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

