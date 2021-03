Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellerbrand durch Mülltonne

Jena (ots)

Gegen 18:30 Uhr informierte am Sonntag die Rettungsleitstelle über einen Kellerbrand in der Max-Steenbeck-Straße. Eine im Keller abgestellte Mülltonne, gefüllt mit Altpapier, geriet auf unbekannte Weise in Brand. Durch das zeitnahe Löschen mussten zum Glück keine Personen evakuiert werden. Der Brand beschränkte sich auf den Kellerbereich und griff nicht weiter auf die Gebäudesubstanz über. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache muss im Folgenden ermittelt werden. Während des Einsatzes kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell