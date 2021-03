Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lichtschein am Abend

Jena (ots)

Vermutlich eine optische Täuschung, bedingt durch den Sonnenuntergang, beobachtete Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr, ein Zeuge in Jena. Es hatte den Anschien, dass aus einem Fenster in der Closewitzer Straße Flammen schlagen. Er sah einen hellen Lichtschein in einem Fenster im 3. oder 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Streifenwagen und die Feuerwahr begaben sich schnell vor Ort. Nachdem die Closewitzer Straße für den Verkehr gesperrt wurde, begann man mit der Suche nach dem vermeintlichen Brand. Nach knapp einer halben Stunde konnten die Kameraden der Feuerwehr jedoch Entwarnung geben. Ein Feuer war weit und breit nicht zu sehen. Auch den Lichtschein konnte man nicht mehr ausfindig machen. Allen Anschein nach rührte der wahrgenommene Lichtschein von der später untergehende Sonne. Somit konnten alle Einsatzkräfte wieder abrücken und die Straße wieder frei geben.

