Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneute Sachbeschädigung am Skulpturenweg

Stadtroda (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen erneut unbekannte Banausen auf dem sogenannten Skulpturenweg in Stadtroda, Bereich Breiter Weg, zu. Die Vandalen beschädigten hierbei eine Bank namens "Rodsche Möhre" und eine Holzsau. Wer Hinweise zu der neuerlichen, sinnlosen Sachbeschädigung geben kann, möge sich bitte an die örtliche Polizeidienststelle wenden.

