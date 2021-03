Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kommissar Zufall klärt Unfallflucht

Mörsdorf (ots)

Am Freitagabend lief gegen 19:20 Uhr ein dunkel gekleideter Mann entlang der L 1076 von Mörsdorf in Richtung Kreuzstraße am rechten Fahrbahnrand. Eine zunächst unbekannte Pkw-Lenkerin übersah diesen wahrscheinlich bei Gegenverkehr und streifte den Fußgänger am linken Ellenbogen. Wie durch ein Wunder wurde er hierbei nur leicht verletzt. Während die Unfallverursacherin ihre Fahrt in Richtung St. Gangloff fortsetzte, wendete die Fahrzeugführerin aus dem Gegenverkehr. Diese konnte in der Nähe des Leichtverletzten noch das komplette Spiegelgehäuse eines schwäbischen Autoherstellers finden. Von dem Verursacher fehlte zunächst jede Spur. Am nächsten Tag war es wieder die aufmerksame Autofahrerin vom Vortag, die die Polizei mit ins Boot nahm. Ihr war aufgefallen, dass gegen 13:30 Uhr ein Pkw im Bereich der Unfallstelle hielt und zwei Damen aufmerksam den Straßengraben absuchten. Den Grund hierfür brachte die anschließende Kontrolle durch die herbeigeeilte Streife zu Tage. Die aus dem Bereich Gera stammende Seniorin suchte zusammen mit ihrer Freundin den Außenspiegel, den sie sich am Vorabend vermeintlich an einem Leitpfosten abgefahren hatte. Die Kollegen erhellten die Situation und beließen den Führerschein, nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt, bei der älteren Dame.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell