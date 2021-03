Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 37-Jähriger außer Rand und Band

Eisenberg (ots)

Ein 37-Jähriger hatte sich am Freitagabend in Eisenberg nicht mehr unter Kontrolle. Zunächst beleidigte der stark alkoholisierte Mann einen Passanten und schlug ihm in der Folge grundlos mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leichte Verletzungen davon trug. Als er seinen Weg dann von der Kernstadt in Richtung Fabrikstraße fortsetzte, trat er auch noch gegen einen geparkten Pkw und beschädigte diesen. An seiner Wohnanschrift trat er gegenüber den Polizisten aggressiv auf und griff diese sogar noch an. Der Täter konnte nur mit massiver Kraftanstrengung unter Kontrolle gebracht werden und wurde anschließend in eine Fachklinik eingeliefert. Ihn erwarten mehrere Ermittlungsverfahren.

