Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person - Zeugenaufruf

Jena (ots)

Am 26.03.2021 ereignete sich in der Straße Am Jenzig im Jenaer Stadtteil Wenigenjena gegen 17.15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, wobei eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Während der Unfallaufnahme konnten vor Ort weder Zeugen, noch weitere Unfallbeteiligte festgestellt werden. Die Polizei Jena sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu Unfallhergang, Unfallgeschehen oder weiteren Unfallbeteiligten geben können.

