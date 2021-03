Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Garten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu einem Gartengrundstück in Bad Klosterlausnitz, indem diese drei Zaunslatten aus der Grundstücksumfriedung herausbrachen. Im Anschluss versuchten sie in das Gartenhaus zu gelangen, was jedoch scheiterte. Daraufhin begaben sich die Täter zu einem Schuppen. Aus diesem entwendeten sie mehrere elektrische Gerätschaften und beschädigten die Laubentür. Die Ermittlungen wurden aufgenommen

