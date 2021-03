Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Transporter nicht zurück gebracht

Jena (ots)

Am Donnerstagvormittag informierte ein Mitarbeiter eines Autohauses in Maua, dass der bis zum Vortag angemietete Transporter nicht zurück gebracht wurde. Da der Mieter des Fahrzeuges seine Daten hinterlassen musste, konnte die Prüfung nach dem Verbleib des Fahrzeuges beginnen. So konnte der Transporter unbeschadet an der Wohnanschrift des 37-jährigen Apoldaers fest- und folglich auch sichergestellt werden. Kurz danach konnte der Mieter auch angetroffen werden, sodass auch die Fahrzeugschlüssel übernommen wurden. Einen Grund dafür, dass er das Fahrzeug nicht wie vertraglich vereinbart zurück brachte gab der 37-jährige nicht an, daher wurde eine Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell