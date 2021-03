LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 26.03.2021

Landespolizeiinspektion Jena

Medieninformation der PI Weimar vom 26.03.2021

Weimar (ots)

Ladendiebe erwischt

In einem Supermarkt in Berlstedt konnten gestern Nachmittag Mitarbeiter zwei junge Männer dabei beobachten, wie sie Waren aus dem Regal nahmen und sich diese gegenseitig in die Rucksäcke steckten. Beim Bezahlen an der Kasse bat die Mitarbeiterin darum, auch die restlichen Waren käuflich zu erwerben oder zurück zu geben. Beide ergriffen daraufhin die Flucht. Beide Diebe konnten kurze Zeit später durch Polizisten festgestellt werden. Das Beutegut, bestehend aus Frikadellen, Chips und Spirituosen, wurde sichergestellt. Da zumindest einer der beiden bereits vorher mit seinem aggressiven Verhalten aufgefallen ist, wurde er vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Dieb auf Baustelle

In Gaberndorf nutzten Unbekannte die Gunst der Stunde und ließen Mitarbeiter eines Bauunternehmens einen Faux-Pas teuer bezahlen. Ein Angestellter vergaß den Schlüsselbund von der Haustür eines Neubaus abzuziehen. Diesen stahl sodann ein unbekannter Dieb. Im Nachgang mussten an mehreren Hauseingangstüren die Schließzylinder gewechselt werden.

Hausfriedensbruch

Bereits in den frühen Dienstagmorgenstunden streifte ein unbekannter Mann über mehrere Grundstücke in der E.-Rosenthal-Straße. Eine Anwohnerin konnte beobachten, dass sich der Mann auf einem Grundstück aufhielt und probierte Türen zum Haus zu öffnen. Als er feststellte, dass alle Zugänge zum Haus verschlossen waren, verließ er das Grundstück wieder.

Unter Drogen

Am späten Donnerstagabend unterzogen Polizeibeamte den Fahrer eines VW auf der Umgehungsstraße einer Verkehrskontrolle. Im Zuge dessen wurde mit dem 29-Jährigen auch ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Zusätzlich wurden bei dem Mann noch mehrere Samen der Cannabispflanze fest- und im Anschluss sichergestellt.

