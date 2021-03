Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradsaison eröffnet - Vorsicht walten lassen

Jena/ Weimar/ Saale-Holzland-Kreis/ Weimarer Land (ots)

Seit dem 01. März ist offiziell die neue Motorradsaison eröffnet worden. Nunmehr wird auch das Wetter für alle Biker zunehmend besser, sodass vermutlich auch das letzte Zweirad aus dem Winterschlaf geweckt wird.

Aber gerade nach einer längeren Pause ist eine erhöhte Aufmerksamkeit aller motorisierten Verkehrsteilnehmer gefordert.

Zum einen für die Zweiradfahrer, welche sich wieder mit Bedacht und ausreichender Vorsicht ihrem Hobby widmen und langsam an die Fahreigenschaften und die Fahrdynamik eines motorisierten Zweirades herantasten sollten. Gerade in der Übergangszeit kann es vor allem in Waldstücken und auf Brücken morgens noch feuchte und glatte Straßenabschnitte geben. Vielerorts sind auch die Straßenoberflächen durch Frost beschädigt, so dass sich zum Teil große und tiefe Schlaglöcher bilden. Diese können genau wie Rollsplittreste für Biker gefährlich werden.

Aber zum anderen auch für Autofahrer, da diese oft die Geschwindigkeit und vor allem Beschleunigungsvermögen der Zweiräder unterschätzen.

Kurzum: Wenn der Frühling kommt und die Temperaturen steigen, steht dem Start in die neue Motorradsaison nichts mehr im Wege. Doch vor den ersten Ausfahrten sollten Sie auf jeden Fall die Maschine und die Ausrüstung sorgfältig überprüfen. Mindestens genauso wichtig wie dieser Check nach der saisonalen Fahrpause sind die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr sowie die mentale und körperliche Vorbereitung auf die ersten Touren. Denn nicht nur das Motorrad muss aus dem Winterschlaf erwachen.

Ganz wichtig hierbei: ein gründlicher Check von Technik und Sicherheitsausrüstung.

Das sollten Biker beachten:

Vor der ersten Saisonfahrt: Technik gründlich checken Sicher unterwegs - mit der richtigen Motorradkleidung Defensiv fahren - besonders auf den ersten Touren

Und für alle Verkehrsteilnehmer gilt natürlich: Fahrt bitte jeder Zeit rücksichtsvoll und vorausschauend!

Kommt alle gut und vor allem Gesund und unfallfrei durch die Saison - eure Landespolizeiinspektion Jena

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell