Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuch in Werkstatt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Kahlaer Bergstraße zu verschaffen. Hierbei hebelten der oder die Täter an zwei Eingangstüren, um sich so in die Werkstatt zu gelangen. Diese hielten den Versuchen jedoch stand, sodass die Unbekannten von ihrem Vorhaben abließen. An beiden Türen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

