Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentliche Toiletten abermals beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bereits am Montag musste festgestellt werden, dass Unbekannte in Kahla auf der Suche nach Bargeld waren. Ziel des Angriffs waren die öffentlichen Toiletten, welche sich am Markt befinden. (wir berichteten) Gestern Vormittag musste Selbiges leider wieder festgestellt werden. Diesmal nahmen sich die Unbekannten die Behindertentoilette zum Ziel. Abermals öffneten diese die Geldkassette und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Auch wenn im aktuellen Fall die Höhe des Beutegutes noch nicht festgestellt werden konnte, ist eines klar. Der Sachschaden ist abermals weitaus höher.

