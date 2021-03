Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien am Berufsschulzentrum

Jena (ots)

Unbekannte "verewigten" sich an einem Garagenkomplex neben dem Schulgelände des Berufsschulzentrums in der Rudolstädter Straße. Mittels silberner, grüner und schwarzer Farbe brachten diese den Schriftzug "QS21" über eine Fläche von 7 Meter x 2,30 Meter an. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Auch der Tatzeitraum konnte noch nicht eingegrenzt werden. Festgestellt wurde es am Mittwochvormittag.

