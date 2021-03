Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 25.03.2021

Weimar (ots)

Kreis schließt sich

Am Mittwochvormittag teilten Zeugen der Polizei mit, dass sich ein Mann am Goetheplatz an mehreren Fahrrädern zu schaffen macht. Polizeibeamte konnten den 43-Jährigen mit einem Fahrrad, dass er offensichtlich entwendet hatte, ausfindig machen und stoppen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann bereits am Morgen auffällig wurde. Randalierend und Anwohner beleidigend zog er druch Hetschburg. Zudem besteht der Verdacht, dass es sich bei ihm um den Täter eines Einbruchs aus der vorigen Nacht in Bad Berka handelte. In dem Fall brach er auf ein Firmengelände ein. Dort verschaffte er sich widerrechtlich Zutritt zu einem Bürogebäude und verwüstete dieses teilweise. Auch an einem da abgestellten Mercedes-Transporter ließ sich der Mann aus. In Summe verursachte er in der Nacht einen Schaden von mehreren tausend Euro. Der 43-Jährige ist hinlänglich polizeibekannt. In jüngster Vergangenheit ist er mehrfach im Bereich Erfurt polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund der Vielzahl der begangenen Taten in einem sehr kleinen Zeitfenster wird heute ein Gericht entscheiden, ob gegen den Mann Haftbefehl erlassen wird. Zur gänzlichen Aufarbeitung jedweder Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Tatverdächtigen ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen oder Betroffenen, die Angaben zu Taten des Mannes machen können. Kontaktaufnahme bitte über die PI Weimar: 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 49-jährige Frau gestern Morgen als sie mit ihrem Mazda auf einen VW auffuhr. Sie übersah, dass die vor ihr fahrende 37-jährige Fahrerin eines VW in Niedergrunstedt verkehrsbedingt anhalten musste. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallverursacherin wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Klinikum verbracht.

Sachbeschädigung

Auf noch unbekannte Weise gelangten Unbekannte gestern Abend auf die Hochterrasse des Congress-Centrums. Von hier warfen der oder die Täter Tische und Stühle in den angrenzenden Weimarhallenpark, wobei das Mobiliar zerstört wurde. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es derzeit noch nicht.

Trickbetrüger

Die Polizei Weimar warnt: Derzeit sind wieder vermehrt vermeintliche Enkel am Telefon, die von ihren Großeltern dringend finanzielle Unterstützung benötigen. Allein gestern wurden aus dem Stadtgebiet drei Fälle polizeibekannt, in denen bei betagten Einwohnern am Telefon um Geld gebeten wurde. In allen Fällen reagierten die Betroffenen richtig - sie beendeten das Gespräch ohne Angaben zu Vermögenswerten oder Zusagen zu Geldübergaben zu machen. Auch nicht, als die "Enkelin" einen "Polizisten" schicken wollte, der für sie das Geld abholen wollte.

