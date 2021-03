Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Am 24.03.2021 wurde im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 13:30 Uhr in der Ortslage Flurstedt eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei 462 Fahrzeugen wurden 29 Verwarn- und 3 Bußgeldverstöße festgestellt. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag bei 82 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Von Dienstag auf Mittwoch hebelten unbekannte Täter die Hauseingangstür der Dr.-Külz-Straße 10 auf und drangen so ins Gebäude ein. Durch die unverschlossene Kellertür gelangten sie in den Keller, wo sie drei Kellerabteile aufbrachen. Aus einem Abteil wurde eine Flasche Flüssigwaschmittel und 2 Flaschen Weichspüler entwendet. Was aus den beiden anderen Kellerabteilen fehlt ist bisher noch nicht bekannt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag zwischen Oberndorf und Kapellendorf. Ein 40-Jähriger fuhr mit seinem Krad KTM in Richtung Kapellendorf. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Straucheln und stürzte. Anschließend rutschte er ca. 12 m über die Fahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Ford Focus. Der Kradfahrer musste ins Krankenhaus verbracht werden. Sein Krad war nicht mehr fahrbereit. Am PKW Ford Focus entstand geringer Sachschaden.

Ein 72-Jähriger entfernte mittels Brenner am Donnerstagnachmittag das Unkraut auf der Terrasse in seinem Garten in der Goethesiedlung. Dabei entzündete sich trockenes Ziergrass. Das Feuer entfachte sich sofort und griff auf die angrenzende Laube über, die dabei ausbrannte. Der Schaden wird auf ca. 10000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell