Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auch weniger ist nicht immer besser

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dass man sich nicht alkoholisiert hinters Steuer setzen sollte, egal wie viel oder wenig Alkohol man getrunken hat, bewies gestern gegen 18:30 Uhr ein Sachverhalt in Hermsdorf. Durch Zeugen wurde eine Streifenwagenbesatzung angesprochen, welche sich auf einem Parkplatz in der Erich-Weinert-Straße befand. Diese hatten beobachtet, wie der Fahrer eines Peugeot aus einer Parklücke ausparkte, gegen einen ebenso abgeparkten Volvo stieß und sich im Anschluss von der Unfallstelle pflichtwidrig entfernte. Durch die Beamten konnte das Verursacherfahrzeug noch in der Nähe gestoppt werden. Da der 57-jährige Fahrer nicht nüchtern schien, erfolgte ein Atemalkoholtest. Hier staunten beide Parteien nicht schlecht, als das, doch sehr sensible, Gerät einen Wert von 3,19 Promille anzeigte. Kurz darauf erfolgte daher ein zweiter Test. Hier relativierte sich der Wert auf 0,72 Promille. Als Grund für die doch recht Hohe Differenz gab der Mann an, dass er kurz vor Fahrtantritt 0,3 Liter hochprozentigen Alkohol zu sich genommen hatte, was den hohen Wert zu Beginn erklärte. Eine im Anschluss durchgeführte Blutentnahme wird im Nachgang für Klarheit sorgen. Nicht relativiert hatte sich jedoch die ereignete Straftat, wegen der er sich nunmehr auch verantworten muss.

