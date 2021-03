Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beleidigt und bedroht

Jena (ots)

Eskaliert ist gestern Abend ein eigentlich recht harmlos anklingender Sachverhalt in Jena. Die Beamten wurden zur Klärung einer Ruhestörung in der Ernst-Zielinski-Straße gerufen. In der betreffenden Wohnung konnten auch drei Personen angetroffen werden. Diese waren, vermutlich durch ihre Alkoholisierung, recht unkooperativ und auch ungehalten den Beamten gegenüber. Dies gipfelte in verschiedenste Beleidigungen und Bedrohungen des 29-jährigen Wohnungsinhabers in Richtung der Beamten sowie dem Versuch eines tätlichen Angriffs. Dieser konnte jedoch abgewehrt werden. Aufgrund des Allgemeinzustandes des Wohnungsinhabers wurde ein Arzt hinzugezogen. Dieser brachte den jungen Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Anwesenden verließen ebenso die Wohnung und begaben sich nach Hause. Neben den Straftaten wird auch der Verstoß gegen die aktuelle Allgemeinverfügung der Stadt Jena geahndet.

