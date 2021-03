Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 24.03.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 23.03.2021 gegen 07:40 Uhr in der Ortslage Krakendorf. Der 33-jährige Fahrer eines Transporters stieß in der Straße Unter dem Bornberg beim Vorbeifahren gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden LKW MAN der Müllentsorgung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sie blieben jedoch fahrbereit. Personen wurden glücklicher Weise nicht verletzt.

Diebstahl

Zu einem Diebstahl kam es kurz vor Mittag gegen 11:20 Uhr in der Eduard-Rosenthal-Straße. Ein 48-jähriger Mann teilte der Polizei mit, dass Teile im Wert von 200,-Euro von seinem Fahrrad gestohlen wurden. Es war im Hinterhof des Wohnhauses abgestellt und mittels massivem Schloss gesichert. Der oder die Täter überwanden ein verschlossenes Tor und entwendeten den Sattel sowie Verbindungsteile zwischen Lenker und Fahrradgabel. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03643/8820 entgegen.

Körperverletzung

Zu einer Körperverletzung kam es am Nachmittag gegen 16:45 Uhr in der Bonhoefferstraße. Hier trafen zwei Gruppen 11 bis 13-jähriger Kinder aufeinander. Aus einem verbalen Streit entstand eine Rangelei. Ein 13-jähriger Junge sprang einem 12-jährigen Jungen in den Rücken und würgte ihn. Der 12-jährige konnte sich befreien und die Polizei verständigen. Zwischenzeitlich traf der Vater des Geschädigten ein, schubste und beleidigte den 13-jährigen Täter. Beim Eintreffen der Beamten konnten alle Kontrahenten getrennt werden. Auch der Vater des Geschädigten erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Nötigung im Straßenverkehr

Am 23.03.2021 kam es gegen 18:00 Uhr vor und in der Ortslage Berlstedt zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Der 27-jährige Fahrer eines BMW fuhr von Erfurt nach Berlstedt. Dabei bedrängte er einen vor ihm fahrenden 42-jährigen PKW-Fahrer, ohne den Sicherheitsabstand einzuhalten. Nach dem Überholen fuhr der BMW betont langsam und veranlasste den den 42-jährigen Geschädigten seinerseits zum Überholen. Während dieses Vorganges beschleunigte der BMW um den Überholvorgang zu erschweren. Der Geschädigte informierte die Polizei. Der BMW-Fahrer konnte ermittelt werden und erhielt eine Anzeige.

Brandfall (Kleinbrand)

Zu einem Mülltonnenbrand kam es in der Nacht zum Mittwoch gegen 00:00 Uhr in der Trierer Straße/ Kreuzung Humboldtstraße. Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit fiel den Beamten eine brennende Mülltonne auf. Vermutlich wurde die 240 Liter fassende Papiertonne durch unbekannte Täter in Brand gesteckt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand diese im Vollbrand und eine weitere Tonne war in Mitleidenschaft gezogen. Beide Tonnen konnten gelöscht werden, waren aber im Anschluss unbrauchbar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300,-Euro. Zeugenmelden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 03643/8820.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell