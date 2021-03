Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Am Montag wurde zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Parkstraße vor dem Grundstück Nr. 41 ein weißer Pkw Nissan Qashqai am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt. Der Unfallverursacher verließ unerkannt die Unfallstelle.

Ein Pkw Mercedes Vito wurde am Dienstag in der Herressener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 42-jährigen Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Test ergab den Wert von 1,12 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein eingezogen.

Ein polizeibekannter 41-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag mit einem Radlader in der Bahnhofstraße festgestellt. Da bekannt war, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wurde er angehalten und die Weiterfahrt unterbunden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell