Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin abgedrängt - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am Dienstagmorgen, den 23.03.2021, gegen 08:55 Uhr, war eine 45-jährige Frau mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit. Im Kreuzungsbereich Nolendorfer Straße Ecke Am Planetarium stand ein Pkw am rechten Fahrbahnrand. Dieser hatte den Rückwärtsgang eingelegt, was durch die Rückleuchten erkennbar war. Da kein Gegenverkehr kam, wollte die Frau den Pkw überholen. Als sie sich mit ihrem Fahrrad auf gleicher Höhe mit dem Pkw befand, wechselte der Fahrer jedoch unvermittelt in den Vorwärtsgang und fuhr in Richtung Planetarium los. Hierbei drängte er die Radfahrerin derart ab, dass diese ein Ausweich- und Bremsmanöver einleiten musste. Dabei kam sie dann zu Fall. Der Pkw-Fahrer, welcher zwischen 65 und 70 Jahren beschrieben wird, schien den Vorfall zwar bemerkt zu haben, setzte seine Fahrt jedoch unbehelligt fort und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Frau erlitt durch den Sturz Verletzungen, welche im Nachgang medizinisch versorgt werden mussten. Ein Ersthelfer war zwar vor Ort, gab aber an den Vorfall nicht beobachtet zu haben. Laut der Radfahrerin handelte es sich vermutlich um einen silberfarbenen Pkw. Weiter Angaben, sowohl zum Fahrzeug als auch zum Fahrer, konnte sie nicht machen.

Die Polizei Jena sucht nun nach Unfallzeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang oder dem beteiligten Fahrzeug machen?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell