Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eigentümer gesucht/ Wer kennt das Fahrrad?

Jena (ots)

Am Samstag, 20.03.2021, gegen 16:10 Uhr, wurde durch einen Bürgerhinweis das abgebildete blaue Fahrrad der Marke 2Fast4You in Jena Lobeda, unweit der Stadtrodaer Straße zwischen den Autobahnauffahrten in sichergestellt.

Wer erkennt das Fahrrad?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell