Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Weimar (ots)

Am Dienstag, den 09.03.2021 gegen 16:00 Uhr kam es in der Rossmann-Drogerie im Weimar Atrium zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen erwachsenen Personen. Zwei Männer näherten sich dem Geschädigten, welcher sich in Begleitung seines 4-jährigen Sohnes gerade im Bereich der elektrischen Zahnbürsten aufhielt. Nach einem kurzen Wortgefecht soll einer der beiden schließlich zugeschlagen haben.

Wer befand sich zur Tatzeit in der Rossmann-Filiale im Atrium und hat auffällige Personen wahrgenommen oder gar eine verbale oder körperliche Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen?

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei Weimar unter 03643 - 8820 oder per Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de.

