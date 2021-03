Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sattelauflieger übersehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen Sattelauflieger übersah am Montagmittag ein 46-jähriger Fahrer eines Pkw Toyota. Der Sattelzug stand in der Ortslage Dorndorf-Steudnitz auf dem rechten Fahrbahnrand in Richtung Jena. Dies bemerkte der 46-Jährige zu spät, fuhr gegen den Sattelauflieger und beschädigte diesen. Der Toyota war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

