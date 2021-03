Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garagen aufgebrochen

Jena (ots)

Montagmorgen informierte ein Zeuge, dass Unbekannte sich an zwei Garagen in der Oßmaritzer Straße zu schaffen gemacht hatten. Der oder die Täter entfernten gewaltsam an zwei Garagen die Vorhängeschlösser und versuchten anaschließend mit einem Hebelwerkzeug die Türen zu öffnen. Da dies nicht gelang, entfernten sich die Unbekannte unerkannt und hinterließen Sachschaden.

