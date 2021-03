Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Durch Unbekannte wurde im Zeitraum von Freitag bis Sonntagabend eine Ladesäule am Caravan-Stellplatz am Gradierwerk in Bad Sulza aufgehebelt und somit ein Schaden von ca. 150 EUR verursacht. Die Ladestation befand sich derzeit noch außer Betrieb.

Im Zeitraum vom 18.03. bis 22.03. wurden aus einem Bagger Typ Caterpillar, welcher in Mattstedt in der Christoph-Günther-Straße stand, 300 l Diesel entwendet. Da der Tankdeckel nicht verschlossen war wurde dabei kein Sachschaden verursacht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell