Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geld und Tabakwaren geklaut

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mit augenscheinlich brachialer Gewalt verschafften sich Unbekannte in der Nacht vom Samstag zum Sonntag Zutritt zu einem Getränkehandel in der Hermsdorfer Erich-Weinert-Straße. Hierbei brachen die Täter die Lagertür auf und begaben sich zum Kassenbereich. Hier entleerte diese sowohl die Kassen als auch die Tabakständer. Auch das angrenzende Büro verschonten die Unbekannten nicht. Hier nahmen sie ebenso Tabakwaren sowie Bargeld an sich. Nach ihrem Beutezug entleerten dann die Täter noch einen Feuerlöscher. Sowohl der Beute- als auch der Sachschaden werden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

