Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchte Kellereinbrüche

Jena (ots)

Sowohl in der Schrödingerstraße als auch in der Wanderslebstraße versuchten Unbekannte in Keller von Mehrfamilienhäuser einzubrechen. Bekannt wurden die Sachverhalte jeweils am Sonntag den 21.03-2021. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Täter die Tatorte jedoch ohne Stehlgut. Lediglich ein Vorhängeschloss nahmen sie aus der Schrödingerstraße an sich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell