Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Eigentümer lobt Finderlohn aus

Der Eigentümer des im Zeitraum vom 15.03. bis 20.03. entwendeten Kraftrades MZ ETZ 250, über welches bereits am Samstag in der Presse berichtet wurde, lobt einen Finderlohn in Höhe von 1500 EUR aus.

Im Tatzeitraum vom 17.03. bis 19.03. wurde eine schwarz/goldene Rüttelplatte im Wert von 3000 EUR von einem Fahrzeuganhänger, welcher auf einer Baustelle in der Heinrich-Ulrich-Straße stand, entwendet.

Gleich zwei Anrufer meldeten am Samstag im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 20:40 Uhr, dass ihre Fahrzeuge in der Dammstraße in Apolda durch einen Unbekannten mit Steinen beworfen worden sind. Am PKW Audi Q3 entstanden mehrere Kratzer auf der Frontscheibe. Am Pkw Jaguar Discovery Sport splitterte die Frontscheibe. Die Schäden an beiden Fahrzeugen werden auf je 500 EUR geschätzt. Bei dem Täter soll es sich um einen Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren handeln, welcher eine auffällig blaue Jacke mit rotem Kreuz im Brustbereich sowie einen Mund-Nasenschutz trug. Er führte einen Rucksack mit sich.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Apolda unter der Rufnummer 03644-5410 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell