Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rücksichtslos vor der Polizei geflüchtet und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet

Ölknitz, Rothenstein (ots)

Am 21.03.2021 gegen 14:45 Uhr wurde ein schwarzes Crossmotorrad ohne Kennzeichen in der Ortslage Rothenstein festgestellt. Dieses entzog sich einer Polizeikontrolle, indem er rücksichtslos fuhr und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Das Motorrad fuhr durch Rothenstein, weiter durch die Ortslage Ölknitz. Hier gefährdete er mehrfach die Verkehrsteilnehmer, in dem er teilweise bewusst in den Gegenverkehr fuhr. Er flüchtete die Umgehungsstraße weiter in Richtung Schöps. Ein Streifenwagen mit Sonder- und Wegerechten folgte diesem. Auf der Umgehungsstraße, im Bereich der durch Ampelregelung einseitig befahrbaren Brücke, überfuhr das Motorrad eine rote Ampel und schlängelte sich durch den Gegenverkehr. Hierbei mussten mehrere Verkehrsteilnehmer ausweichen. Das Motorrad war schwarz lackiert und hatte grüne Applikationen. Der Fahrer hatte einen auffallend neon-orange/rotfarbenen Helm auf.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen und Geschädigte (Autofahrer die dem Motorrad ausweichen mussten) bei der Polizeiinspektion Saale- Holzland unter 036428-640 melden.

