Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation des ID Jena

Jena (ots)

Sachbeschädigung

Freitag, 19.03.2021, gegen 07:30 Uhr stellte ein Zeuge frische Schmierereien an derGriesbrücke Wiesenstraße fest. Unbekannte Täter brachten mittels weißer Sprühfarbe an das Geländer der Griesbrücke den Spruch " it`s time to kill a cop "an. Sachbeschädigung Unbekannte Täter begaben sich zur Tatzeit (19.03.2021, 18:35 Uhr - 20:20 Uhr) in die Straßenbahn Nr. 609a der Linie 1/4. Dort beschädigte sie das Display des Fahrkartenautomates. Schaden ca. 500,- Euro.

Sachbeschädigung

Drei unbekannte Täter hielten sich Samstag, 20.03.2021, gegen 19:00 Uhr im Bereich der Bushaltestelle in der Closewitzer Str. auf. Hier beschädigten diese eineStreugutkiste und traten in der weiteren Folge den linken Außenspiegel eines abgeparkten PKW ab.Anschließend entfernten sie die drei UBT mit dem Bus in Richtung Innenstadt. Den Schaden schätzt man auf ca. 500 Euro

Die Polizei sucht Zeugen zu den Sachverhalten, welche sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten sich unter der 03641-810 bei der Polizei Jena zu melden.

Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am Freitag 19.03.21 gegen 23:16 Uhr befährt ein 43 jähriger Mann die Drackendorfer Straße in Jena. Beamte der Polizei Jena unterzogen den Mann einer Verkehrskontrolle. Hierbei wird Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab1.24 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zur Blutentnahme ins Klinikum Jena verbracht und wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt. Des weiteren wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell