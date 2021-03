Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogeneinfluss Moped gefahren

Kahla (ots)

Beamte der Polizeistation in Kahla kontrollierten Freitagabend einen 33-jährigen Mopedfahrer mit seiner 35-jährigen Sozia in der Moskauer Straße in Kahla. Das Kleinkraftrad war nicht versichert. Zudem stand der Fahrer erheblich unter Drogeneinfluss und konnte keinen Führerschein vorweisen. Mit ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

