Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Eisenberg

Eisenberg (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Mittelgasse 1 in Eisenberg einzubrechen. Die Hauseingangstür wurde hierbei so stark beschädigt, sodass sie sich nicht mehr öffnen ließ. Der Schaden an der Tür wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Einbruch bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell