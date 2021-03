Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mädchen in Eisenberg angefahren

Eisenberg (ots)

Eine 13-jährige wurde Freitagmittag auf dem Fußgängerüberweg in der Jenaer Straße in Eisenberg von einem BMW erfasst und über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Das Mädchen blieb glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in die Kinderklinik nach Jena verbracht. Der 57-jährige Autofahrer hinterließ lediglich einen Zettel mit seiner Telefonnummer und dem Namen und fuhr anschließend zu einem dringlichen Termin weiter ohne auf die Polizei zu warten. Er konnte wenig später im Stadtgebiet Eisenberg durch Beamte der PI Saale-Holzland festgestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

