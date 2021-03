Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wieder Geldbörsendiebstähle in Verbrauchermärkten

Hermsdorf und Eisenberg (ots)

Erneut kam es am Wochenende zu Diebstählen von Geldbörsen in Verbrauchermärkten in Stadtroda und Hermsdorf. Einer 80-jährigen wurde Freitag zwischen 13:40 Uhr und 13:50 Uhr in der Eisenberger Straße 120 in Hermsdorf die Geldbörse mit ca. 50 Euro Bargeld beim Einkauf entwendet. Ähnlich ging es einer 69-Jährigen Freitagabend in einer Einkaufsfiliale in der August-Bebel-Straße in Stadtroda. Ihr wurde die Brieftasche mit 500 Euro Bargeld und ihrer EC-Karte gestohlen.

Die Polizei bittet vor allem ältere Menschen beim Einkauf auf ihre persönlichen Sachen Acht zu geben. Handtaschen sollten nicht unbeaufsichtigt im Einkaufskorb belassen werden. Portemonnaies sind so zu verstauen, dass eine Wegnahme nicht möglich ist.

Hinweise zu den o.g. Diebstählen bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

