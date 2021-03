Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 21.03.2021

Weimar (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Bei Abrissarbeiten in der Weimarer Georg-Herwegh-Straße wurde am Freitagmittag ein gestohlen gemeldetes Kleinkraftrad aufgefunden und folglich die Polizei verständigt. Am Fahrzeug war ein Autokennzeichen angebracht, welches jedoch durch Abschneiden an beiden Seiten verändert bzw. sogar unkenntlich gemacht wurde. Das Motorrad wurde sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen.

Im Rahmen der nächtlichen Streifentätigkeit auf dem Stephane-Hessel-Platz wurden die Beamten Freitagnacht auf 6 Jugendliche aufmerksam, welche über einen Bluetooth-Lautsprecher rechtsgesinnte Musik abspielten. Der 21-jährige Besitzer des Handys und dazugehörigen Lautsprechers wurde schnell ausfindig gemacht und gegen ihn eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Zu einem Einbruch in eine Arztpraxis in Mönchenholzhausen kam es innerhalb der letzten zwei Nächte als jener letztlich am Samstagvormittag bemerkt und die Polizei verständigt wurde. Nach Eindringen in die Praxis haben Unbekannte hier diverse Utensilien und Hygienematerial entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung bzgl. etwaiger Wahrnehmungen im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Samstagvormittag nimmt hiesige Dienststelle und die Kriminalpolizei Jena dankend entgegen.

Samstagnacht kam es zu einer Beschwerde über ruhestörenden Lärm in der ehemaligen Notenbank in Weimar. Hier wurden sodann 20 Personen im Alter zwischen 17 und 33 Jahre angetroffen, welche weder die Mindestabstände einhielten noch einen Mund-Nasen-Schutz trugen. Entsprechende Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz wurden gefertigt.

Verkehrsgeschehen

Sonntagfrüh gegen 02:15 Uhr wurde ein 30-Jähriger mit seinem Pkw Opel in der Carl-v.-Ossietzky-Str. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein jeweils freiwillig durchgeführter Test ergab zum einen 0,91 Promille sowie ein positives Ergebnis auf Drogenkonsum. Der 30-Jährigen muss sich nun einem entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.

