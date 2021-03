Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 21.03.2021

Apolda (ots)

Medieninformation

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Samstag, 20.03.2021, 05:50 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Bundesstraße 87. Der Fahrer eines Pkw Ford Fusion befuhr die Bundesstraße 87 aus Eckartsberga kommend. Ca. 1 km nach Wickerstedt kam der verantwortliche Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien. Bei Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

Diebstahl aus Garage

In der Zeit vom 15.03.2021 bis zum 20.03.2021 drangen unbekannte Täter in mehrere Garagen im Komplex in der Stobraer Straße ein. Aus einer Garage entwendeten die Täter ein Kraftkrad MZ ETZ 250. Das Kraftrad war nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Das Kraftrad hatte einen Wert von ca. 4000,- Euro. Weiterhin beschädigten sie einen abgeparkten Pkw BMW und nahmen Werkzeug mit. Dabei handelte es sich um eine Schubkarre, Schaufeln und Akkuschrauber. Die Gegenstände haben einen Wert von ca. 700,- Euro. Es entstand ein Sachschaden von ca. 700,- Euro.

