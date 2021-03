Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gutriechende Beute

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 27-Jähriger hat sich am Donnerstagmittag in einem Supermarkt in Hermsdorf mit hochwertigem Parfums und Festplatten eingedeckt. Nur bezahlen wollte der junge Mann nicht. Hinter dem Kassenbereich wurde der Langfinger vom Ladendetektiv angesprochen und es kam eine Gesamtbeute im Wert von über 350 Euro zum Vorschein.

