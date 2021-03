Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Joint auf frischer Tat

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zwei junge Männer wurden am Donnerstagabend auf einer Grünfläche auf Höhe der Clara-Zetkin-Straße festgestellt, als sie in ihrem Fahrzeug gerade einen Joint rauchten. Nach erfolgter Belehrung gab der Fahrer zudem an, vor Antritt der Fahrt bereits Betäubungsmittel konsumiert zu haben und anschließend mit dem Pkw im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs gewesen zu sein. Mit ihm wurde anschließend noch eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Gegen beide jungen Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

